В Киеве не ходят троллейбусы

Киев: как будет работать наземный общественный транспорт с 14 марта. Список маршрутов опубликовала КГГА.

Автобусные маршруты в работу которых внесены изменения:

№24 - от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная".

№62 - от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная".

№21 - через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка".

№73 - от ул. Милославской до ул. Каштановой.

№101 - через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка".

№103 - от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко.

№51 - от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона.

№55 - от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона.

№115 - от ул. Заслонова к мосту Патона.

№ 114 - от ул. Милославской до пл. Дарницкой.

№114К - от ул. Милославской к ж. м. Радужный.

№47 - от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко.

№69 - от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова.

№90 - от ул. Туполева до ул. Симиренко.

№22 - от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской.

№91 - ул. Анны Ахматовой - пл. Дарницкая - б-р Перова - Северный мост - ст. м. "Шулявская" - Севастопольская площадь - пл. Демеевская - ст. м. "Голосеевская".

№118 - от Политехнического института до моста Патона.

Движение автобусных маршрутов № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется. Другие маршруты работают по постоянным схемам.

Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.

Трамвайные маршруты:

Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: №2, №8К, №22К, №29К, №33А.

Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь".

Движение других маршрутов временно не осуществляется.

Наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.