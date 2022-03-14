Как в Киеве будет работать наземный общественный транспорт с 14 марта [ Редактировать ]
Киев: как будет работать наземный общественный транспорт с 14 марта. Список маршрутов опубликовала КГГА.
Автобусные маршруты в работу которых внесены изменения:
- №24 - от ул. Лаврской ст. м. "Арсенальная".
- №62 - от Ботанического сада до ст. м. "Арсенальная".
- №21 - через железнодорожную ст. "Зенит" по просп. Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка".
- №73 - от ул. Милославской до ул. Каштановой.
- №101 - через железнодорожную ст. "Зенит" по проспекту Бандеры без заезда в ст. м. "Петровка".
- №103 - от ул. Светлицкого до ул. Ефремова через пл. Марченко.
- №51 - от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона.
- №55 - от ст. м. "Бориспольская" к мосту Патона.
- №115 - от ул. Заслонова к мосту Патона.
- № 114 - от ул. Милославской до пл. Дарницкой.
- №114К - от ул. Милославской к ж. м. Радужный.
- №47 - от ст. г. Нивки – до ул. Стеценко.
- №69 - от Дворца Спорта до ул. Литвиненко-Вольгемут через ул. Потапова.
- №90 - от ул. Туполева до ул. Симиренко.
- №22 - от ул. Медовой до ул. Саперно-Слободской.
- №91 - ул. Анны Ахматовой - пл. Дарницкая - б-р Перова - Северный мост - ст. м. "Шулявская" - Севастопольская площадь - пл. Демеевская - ст. м. "Голосеевская".
- №118 - от Политехнического института до моста Патона.
Движение автобусных маршрутов № 1, 5, 9, 10, 11, 12, 19, 30, 36, 39, 43к, 64, 65, 76, 77, 88, 100, 104 временно не осуществляется. Другие маршруты работают по постоянным схемам.
Движение троллейбусных маршрутов временно не осуществляется.
Трамвайные маршруты:
Организована работа трамвайных маршрутов по постоянным схемам: №2, №8К, №22К, №29К, №33А.
Кроме того, организовано трамвайное сообщение на участке "Подольское ТРЭД - Контрактовая площадь".
Движение других маршрутов временно не осуществляется.
Наземный общественный транспорт столицы в условиях военного положения работает с 08:00 до 19:00 в ограниченном составе на тех маршрутах, где можно обеспечить перевозку.
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