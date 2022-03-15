США и Япония ввели санкции против высокопоставленных россиян [ Редактировать ]
Госдепартамент США объявил о санкциях в отношении 11 высокопоставленных представителей оборонного сектора России. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заявление ведомства.
В санкционные списки попали: заместители министра обороны России Алексей Криворучко, Тимур Иванов, Юнус-Бек Евкуров, Дмитрий Булгаков, Юрий Садовенко, Николай Панков, Руслан Цаликов, Геннадий Жидко, глава Росгвардии Виктор Золотов, глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Дмитрий Шугаев и гендиректор "Рособоронэкспорта" Александр Михеев. Их активы в США будут заблокированы.
В свою очередь правительство Японии ввело санкции против 17 россиян, в том числе 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова, а также владельца компании "Ренова" Виктора Вексельберга и членов семьи предпринимателя Юрия Ковальчука - бенефициара банка "Россия", в отношении которого Токио также ввел санкции.
Как сообщил министр юстиции Японии Есихиса Фурукава (его слова приводит ТАСС), украинские беженцы, прибывающие в Японию, теперь будут получать визу не на три месяца, а на год, что позволит им работать.
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