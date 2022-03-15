Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом 15 марта сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во вторник, 15 марта.

Верховная Рада 3 марта приняла соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Первый закон предусматривает за сотрудничество с Россией наказание сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.

Комментируя закон о коллаборантах, вице-спикер Корниенко заявил, что по нему нужно наказывать депутатов, которые находятся за границей. Сейчас таких около 20 человек.

У изменников и диверсантов в обязательном порядке конфискуют все имущество. Законопроект предлагает запретить любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.

Ранее Зеленский подписал закон о конфискации всего российского имущества.