Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией [ Редактировать ]
Источник: Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об уголовной ответственности за сотрудничество с Россией. Об этом 15 марта сообщил первый вице-спикер Рады Александр Корниенко во вторник, 15 марта.
Верховная Рада 3 марта приняла соответствующие поправки в Уголовный кодекс. Первый закон предусматривает за сотрудничество с Россией наказание сроком до 15 лет, второй позволяет закрывать партии и организации, связанные с осужденными по первому закону.
Комментируя закон о коллаборантах, вице-спикер Корниенко заявил, что по нему нужно наказывать депутатов, которые находятся за границей. Сейчас таких около 20 человек.
У изменников и диверсантов в обязательном порядке конфискуют все имущество. Законопроект предлагает запретить любую амнистию к лицам, совершившим государственную измену и диверсию.
Ранее Зеленский подписал закон о конфискации всего российского имущества.
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