Скільки людей вже приїхали до Німеччини і скільки ще очікують?

Чекали біженців, але не уявляли, що їх буде так багато.

Німеччина заявляє про надзвичайну ситуацію - міграційні та соціальні служби не можуть впоратися з напливом українських біженців.

Скільки людей вже приїхали до Німеччини і скільки ще очікують? Тетяна Логунова розкаже.