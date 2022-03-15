Німеччина заявила, що міграційні та соціальні служби не можуть впоратися з напливом українських біженців [ Редактировать ]
Чекали біженців, але не уявляли, що їх буде так багато.
Німеччина заявляє про надзвичайну ситуацію - міграційні та соціальні служби не можуть впоратися з напливом українських біженців.
Скільки людей вже приїхали до Німеччини і скільки ще очікують? Тетяна Логунова розкаже.
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