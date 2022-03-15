У Лондоні відбулася церемонія вручення кінопремії BAFTA: зірки та організатори висловили підтримку Україні [ Редактировать ]
На червоному хіднику - з Україною в серці. У Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення кінопремії BAFTA, яку також називають британським "Оскаром".
Вечір гламуру та урочистостей зазвичай присвячений виключно здобуткам у сфері кіно. Та цього року організатори та зірки світового масштабу вирішили скористатися нагодою та висловити підтримку Україні та її народу.
Як саме це робили - розкажуть далі наші кореспонденти.
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