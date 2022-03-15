Вечір гламуру та урочистостей зазвичай присвячений виключно здобуткам у сфері кіно.

На червоному хіднику - з Україною в серці. У Лондоні відбулася щорічна церемонія вручення кінопремії BAFTA, яку також називають британським "Оскаром".

Вечір гламуру та урочистостей зазвичай присвячений виключно здобуткам у сфері кіно. Та цього року організатори та зірки світового масштабу вирішили скористатися нагодою та висловити підтримку Україні та її народу.

Як саме це робили - розкажуть далі наші кореспонденти.