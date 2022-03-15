" Депутаты, которые проявили слабость, предали своих избирателей и товарищей, будут исключены из партии" - Бойко [ Редактировать ]
На нашу партию сейчас оказывается огромное давление за нашу принципиальную позицию и идеологию. По сути, была открыта настоящая охота на ведьм: абсолютно безосновательно подвергаются репрессиям многие члены ОПЗЖ, отдаются приказы придумывать уголовные обвинения против наших депутатов и активистов по всей стране. Несмотря на это, мы остаёмся патриотами Украины, отстаиваем интересы страны и миллионов наших избирателей.
В условиях войны мы продолжаем работать, помогать людям преодолевать последствия вторжения российских войск и гуманитарной катастрофы.
Что касается депутатов, которые испугались, проявили слабость и вышли из фракции – по сути предали своих избирателей, товарищей, – они будут исключены из партии.
по теме
Политики должны сделать все возможное, чтобы итогом переговоров стало завершение войны. Об этом заявил Сопредседатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ - ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко после заседания фракции в Киеве
Президент Украины Владимир Зеленский сменил главу Киевской областной военной администрации
У вівторок, 15 березня, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців
Израиль приостановил действие безвизового режима для Украины
Прибули на неї й українські парламентарі. Як вони себе назвали - жіночий батальйон з 10 осіб.