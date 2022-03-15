На нашу партию сейчас оказывается огромное давление за нашу принципиальную позицию и идеологию. По сути, была открыта настоящая охота на ведьм: абсолютно безосновательно подвергаются репрессиям многие члены ОПЗЖ, отдаются приказы придумывать уголовные обвинения против наших депутатов и активистов по всей стране. Несмотря на это, мы остаёмся патриотами Украины, отстаиваем интересы страны и миллионов наших избирателей.

В условиях войны мы продолжаем работать, помогать людям преодолевать последствия вторжения российских войск и гуманитарной катастрофы.

Что касается депутатов, которые испугались, проявили слабость и вышли из фракции – по сути предали своих избирателей, товарищей, – они будут исключены из партии.