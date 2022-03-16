Міжнародний суд ООН оголосить запобіжний захід у справі України проти Росії: чого очікувати [ Редактировать ]
Міжнародний суд ООН оголосить запобіжний захід у справі України проти Росії щодо геноциду уже сьогодні - о 17 за Києвом в Гаазі судді зачитають своє рішення.
Нагадаю, це справа, на яку суд відреагував блискавично швидко - позов Україна подала після початку цієї війни, і вже 7 березня був перший раунд слухань.
Чого очікувати від цього рішення, і які ще справи України проти РФ розглядають у міжнародних судах - дивіться в сюжеті нашої кореспондентки з Брюсселя - Олени Абрамович.
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