Міжнародний суд ООН оголосить запобіжний захід у справі України проти Росії щодо геноциду уже сьогодні - о 17 за Києвом в Гаазі судді зачитають своє рішення.

Нагадаю, це справа, на яку суд відреагував блискавично швидко - позов Україна подала після початку цієї війни, і вже 7 березня був перший раунд слухань.

Чого очікувати від цього рішення, і які ще справи України проти РФ розглядають у міжнародних судах - дивіться в сюжеті нашої кореспондентки з Брюсселя - Олени Абрамович.