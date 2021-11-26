Чемпион мира Магнус Карлсен защищает шахматную корону (видео) [ Редактировать ]
Источник: Международная федерация шахмат
В Дубае (ОАЭ) стартовал матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.
Норвежец защищает звание чемпиона мира пятый подряд. Идет первая партия игры. Претендент играет белыми фигурами. Самый дешевый билет на матч за мировую шахматную стоит $26, самый дорогой класса VIP - $534.
And it starts with 1.e4 e5.#FIDEmatch2021 #CarlsenNepo pic.twitter.com/ofFjknGbh4— International Chess Federation (@FIDE_chess) November 26, 2021
Матч будет включать в себя 14 классических партий (120 минут на 40 ходов). В случае ничейного результата по их итогам победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах.
Магнусу Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет четвертым.
Напомним, что в ноябре 2021 года украинские шахматисты заняли первое место на командном чемпионате Европы.
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