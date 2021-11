В Дубае (ОАЭ) стартовал матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Норвежец защищает звание чемпиона мира пятый подряд. Идет первая партия игры. Претендент играет белыми фигурами. Самый дешевый билет на матч за мировую шахматную стоит $26, самый дорогой класса VIP - $534.

And it starts with 1.e4 e5.#FIDEmatch2021 #CarlsenNepo pic.twitter.com/ofFjknGbh4