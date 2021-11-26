В Дубае (ОАЭ) стартовал матч за шахматную корону между действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном и россиянином Яном Непомнящим.

Норвежец защищает звание чемпиона мира пятый подряд. Идет первая партия игры. Претендент играет белыми фигурами. Самый дешевый билет на матч за мировую шахматную стоит $26, самый дорогой класса VIP - $534.

Матч будет включать в себя 14 классических партий (120 минут на 40 ходов). В случае ничейного результата по их итогам победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах.

Магнусу Карлсену 30 лет, он занимает первое место в рейтинге FIDE. Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года. Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет четвертым.

Напомним, что в ноябре 2021 года украинские шахматисты заняли первое место на командном чемпионате Европы.