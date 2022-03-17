Оккупанты ударили ракетами по селу Мархалевка под Киевом (видео) [ Редактировать ]
Российские оккупанты сбросили две ракеты на село Мархалевка в Киевской области. Разрушены частные дома, есть погибшие и раненые. О точном количестве жертв пока не известно.
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