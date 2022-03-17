Гуманитарные коридоры: откуда и куда будут эвакуировать людей 17 марта [ Редактировать ]
На 17 марта согласованы 9 гуманитарных коридоров, которыми будут эвакуировать людей из оккупированных россиянами населенных пунктов и районов, где идут бои. Об этом сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.
Согласовано 9 гуманитарных коридоров:
- Донецкая область: Мариуполь - Запорожье. Планируется отправить автобусы из Запорожья в Бердянск для сбора людей из Мариуполя. Также по этому маршруту запустят автоцистерну с горючим для заправки частных автомобилей.
- Киевская область: Бородянка - Житомир, Шевченково - Бровары. Также планируется доставить гуманитарную помощь в города Гостомеля, Буча, сел Семиполки, Марковцы, Опанасов.
- Харьковская область: Харьков - Волчанск.
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