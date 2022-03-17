Мариуполь в Донецкой области разрушен на 80-90%. Об этом в интервью украинскому Forbes сделал заместитель мэра Сергей Орлов.

Я считаю, что 80-90% разбомблено. Нет ни одного здания без повреждений. Либо разрушены, либо повреждены.

По словам Орлова, промышленные предприятия в городе запустить уже будет невозможно.

Ничего не работает. Все стоит. Запустить все это уже нельзя. "Азовсталь" разбомблена. Полностью. Очень много авианалетов пришлось на "Азовсталь".

"Азовсталь" - металлургическое предприятие полного цикла, входит в "Метинвест Холдинг" Рината Ахметова и Вадима Новинского. Предприятие производило плоский, сортовой и фасонный прокат, а также имело мощности по производству кокса.

По оценке заместителя мэра, к началу боевых действий в Мариуполе проживало от 350 тыс. до 400 тыс. жителей. Оценивая число погибших на 13 марта в 2 358 человек, Орлов объяснил, что эта цифра учитывает только те жертвы, чьи тела были на улице. Поскольку под завалами зданий находятся тела людей, количество погибших "смело можно умножить на 1,5-2".

Напомним, что бомбоубежище под Драмтеатром в Мариуполе, куда вчера оккупанты сбросили авибомбу, уцелело, из-под завалов выводят живых людей.