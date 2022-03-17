"Захищали одне одного своїми тілами": Зеленський відвідав ранених під час війни [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський відвідав у лікарні постраждали під час війни.
Родина Власенків, яка потрапила під обстріл окупантів під час евакуації з Ворзеля. Вони захищали одне одного своїми тілами. Боєць територіальної оборони. Водій убитого в Ірпені журналіста-документаліста Брента Рено. Та інші відважні мешканці Київщини.
"Усіх їх об’єднує одне - любов до України й незламна сила духу. Одужуйте швидше!" - додав він.
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