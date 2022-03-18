Удар россии по Драмтеатру в Мариуполе: судьба 1300 людей остается неизвестной [ Редактировать ]
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Из укрытия в здании Драмтеатра в Мариуполе, который обстреляли российские оккупанты, удалось вывести 130 человек.
Об этом сообщила украинский омбудсмен Людмила Денисова в эфире телеканал "Украина 24".
"По состоянию на этот час нам известно, что 130 человек удалось вывести, но по нашим данным там еще более 1300 человек, которые находятся в этих подвалах, в этом бомбоубежище", - отметила она.
Денисова добавила, что пока никакой информации о том, в каком они состоянии, нет.
На месте продолжают работать спасатели.
Напомним, в Мариуполе в результате попадания авиабомбы разрушен Драматический театр, который был самым большим укрытием для горожан, потерявших жилье из-за военной атаки россии на Украину. Из-за жестких боев, которые велись рядом, спасатели долгое время не могли добраться до завалов.
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