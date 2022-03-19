ВСУ ликвидировали заместителя командующего русским Черноморским флотом [ Редактировать ]
Заместитель командующего Черноморским флотом рф, капитан первого ранга Андрей Палий был ликвидирован на территории Украины. Это сообщает блогер Necro Mancer со ссылкой на российские СМИ.
"Объясните мне, где вообще НАТОвские реваншисты могли забашить заместителя командующего ЧФ по военно-политической работе капитана 1 ранга, Андрея Николаевича Палия?", - написал блогер.
по теме
В результате обстрела произошло возгорание поля и повреждена автозаправочная станция
Россияне выбрали самый нелепый способ действий - они атакуют и потеряют еще 10 тысяч человек, заявил советник президента Алексей Арестович
Глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба обсудил с Госсекретарем США Энтони Блинкеном шаги по прекращению войны в Украине
Владимир Зеленский выступил с очередным видеообращение к народу Украины
С начала вторжения россии в Украину Офис уполномоченного по правам человека начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными