Россия заминировала морские пути от Босфора до Одессы [ Редактировать ]
Российские военные заминировали рекомендованные пути от Босфора в Одессу и заявили, что это украинские мины. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.
Очередная опасная дезинформация со стороны врага.
18/03/2022 морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".
По мнению эксперта, это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море.
По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы. Это прикрывается ложью о "сорванных штормам украинских минах".
Напомним, что в акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности.
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