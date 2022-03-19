Российские военные заминировали рекомендованные пути от Босфора в Одессу и заявили, что это украинские мины. Об этом сообщил руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко.

Очередная опасная дезинформация со стороны врага. 18/03/2022 морской порт Сочи направил судовладельцам и капитанам судов в регионе предупреждение об угрозе "подрыва на минах украинских ВМС, дрейфующих в Черном море".

По мнению эксперта, это предупреждение имеет целью воспрепятствовать морскому трафику коммерческих судов в Черном море.

По данным источников BlackSeaNews, речь идет о минировании со стороны ЧФ РФ рекомендованных путей коммерческих судов от Босфора в направлении Одессы. Это прикрывается ложью о "сорванных штормам украинских минах".

Напомним, что в акватории Черного моря российские корабли находятся в боевой готовности.