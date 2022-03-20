Разработчик компьютерных игр Epic Games объявил, что намерена направить все средства, потраченные игроками Fortnite на внутриигровые покупки, на гуманитарную помощь Украине.

Компания намерена перечислять денежные средства, полученные от геймеров в период с 20 марта по 3 апреля, в Direct Relief, Всемирную продовольственную программу, Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев и ЮНИСЕФ.

Epic Games также заявила, что к акции присоединился Xbox, который принадлежит Microsoft.

Epic Games будет перечислять на благотворительность все деньги, полученные от игроков. Тех, кто не хочет участвовать в помощи Украине, компания призвала отказаться от внутриигровых покупок до окончания акции.