"Мы гордимся": Зеленский высказался о митингах против оккупантов в Херсоне [ Редактировать ]
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Президент Владимир Зеленский высказался о массовых проукраинских митингах во временно захваченном российскими оккупантами Херсоне и других населенных пунктах области. Многотысячные акции прошли и в это воскресенье.
"Херсонская область сегодня cнова боролась. Я им благодарен. На улицах, как всегда, за нас всех, за украинцев. С национальными флагами, и с нашей украинской храбростью, без оружия - против оккупантов и стрельбы, военных машин", - сказал он.
Зеленский отметил, что этот подвиг херсончан вдохновляет всех нас.
"Это Украина, которой мы гордимся. Это украинцы, которым я безмерно благодарен. Как и весь наш народ", - заявил Зеленский.
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