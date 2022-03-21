В Херсоне российские оккупанты открыли огонь из оружия по мирным людям, которые собрались на площади Свободы на проукраинский митинг.

Военные забросали людей светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Тяжелое ранение получил мужчина.

Сейчас Херсон оккупирован. Оккупанты готовили "референдум" по созданию "Херсонской народной республики", однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".