В Херсоне оккупанты открыли огонь по участникам проукраинского митинга (видео) [ Редактировать ]
В Херсоне российские оккупанты открыли огонь из оружия по мирным людям, которые собрались на площади Свободы на проукраинский митинг.
Военные забросали людей светошумовыми гранатами и открыли огонь из автоматов. Тяжелое ранение получил мужчина.
Сейчас Херсон оккупирован. Оккупанты готовили "референдум" по созданию "Херсонской народной республики", однако местные депутаты на экстренном заседании облсовета отвергли идею создания "ХНР".
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