У путина отреагировали на идею Зеленского о референдуме [ Редактировать ]
российская федерация пока не может комментировать идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу договоренностей сторон о прекращении войны. Но вынесение этих вопросов на публику сейчас навредит переговорам.
Об этом сообщает пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.
"Украина - суверенное государство. Там должны быть внутригосударственные процедуры. Помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленнее, чем нам хотелось бы", - отметил он.
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