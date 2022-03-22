российская федерация пока не может комментировать идею президента Украины Владимира Зеленского о референдуме по поводу договоренностей сторон о прекращении войны. Но вынесение этих вопросов на публику сейчас навредит переговорам.

Об этом сообщает пресс-секретарь президента россии Дмитрий Песков.

"Украина - суверенное государство. Там должны быть внутригосударственные процедуры. Помимо этого, есть те субстанции, которые находятся на столе переговоров двух делегаций. Я не могу вторгаться в детали этих субстанций. Убеждены, что в настоящий момент вынесение их на публику может только повредить переговорному процессу, который и так идет медленнее, чем нам хотелось бы", - отметил он.