"Путин отказывается слушать собственную разведку" - Focus [ Редактировать ]
С начала войны на территории Украины отношения между президентом россии владимиром путиным и разведкой оккупантов ухудшились из-за провала со стороны российских военных. Об этом пишет Focus.
Поскольку вторжение в Украину идет не так, как планировалось, путин чистит свои спецслужбы.
Эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов заявил, что война в Украине началась с того, что путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. Через несколько недель карательные мероприятия в спецслужбе ФСБ стали публичными.
Пострадал отдел, отвечающий за иностранную разведку:
- генерал Сергей Беседа и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест;
- заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.
Все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в Кремле обвиняют именно разведку. Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в россии, а также за ее пределами.
Поэтому путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.
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