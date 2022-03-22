С начала войны на территории Украины отношения между президентом россии владимиром путиным и разведкой оккупантов ухудшились из-за провала со стороны российских военных. Об этом пишет Focus.

Поскольку вторжение в Украину идет не так, как планировалось, путин чистит свои спецслужбы.

Эксперт в сфере российской разведки Андрей Солдатов заявил, что война в Украине началась с того, что путин публично унизил главу внешней разведки Сергея Нарышкина. Через несколько недель карательные мероприятия в спецслужбе ФСБ стали публичными.

Пострадал отдел, отвечающий за иностранную разведку:

генерал Сергей Беседа и другой офицер спецслужбы были допрошены и посажены под домашний арест;

заместителя начальника Национальной гвардии Романа Гаврилова отправили в отставку.

Все эти случаи связаны с тем, что война в Украине пошла не так, как рассчитывали оккупанты, а в Кремле обвиняют именно разведку. Путин придерживается своих убеждений относительно Украины и постоянно транслирует их в россии, а также за ее пределами.

Поэтому путин прекратил прислушиваться к разведке, поскольку убежден, что сам знает больше об Украине, чем все остальные.