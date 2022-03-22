Зеленского назвали самым влиятельным человеком Европы [ Редактировать ]
Politico назвало президента Зеленского самым влиятельным человеком Европы – это выбор читателей издания.
Важно, что его сообщения (регулярные видео в соцсетях и видеоречи в парламентах многих стран) помогли изменить характер дебатов в европейских столицах, повлекшие такие изменения в правительственной политике, которые были немыслимы всего несколько месяцев назад.
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