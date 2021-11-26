Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов назвал ложью обвинения президента Украины Владимира Зеленского в том, что он причастен к подготовке государственного переворота в стране. Заявление бизнесмена распространила пресс-служба компании SCM.

Информация, обнародованная Владимиром Зеленским, о якобы втягивании меня в какой-то госпереворот является сплошной ложью. Меня возмущает распространение этой лжи, вне зависимости от того, какими мотивами руководствуется Президент. Моя позиция была и будет однозначной - независимая демократическая и цельная Украина с Крымом и моим родным Донбассом. Мои действия это подтверждают. Как гражданин Украины, крупнейший инвестор, налогоплательщик и работодатель страны и дальше буду защищать свободную Украину, свободную экономику, демократию и свободу слова. И сделаю все от себя зависящее, чтобы авторитаризма и цензуры в Украине не было.

Ринат Ахметов заявил, что является "крупнейшим инвестором, налогоплательщиком и работодателем страны". Миллиардер пообещал, что сделает все возможное, "чтобы в Украине не было авторитаризма и цензуры".

После обвинений Зеленского в адрес Ахметова еврооблигации компании "ДТЭК Энерго" обвалились на 11,6%, однако затем произошла коррекция котировок и они вернулись на прежний уровень.

Глава компании "Систем Кэпитал Менеджмент" Ринат Ахметов занимает 3311 строчку рейтинга миллиардеров по версии журнала Forbes. Его состояние оценивается в $7,6 млрд.