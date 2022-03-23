В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о закрытии Генерального консульства Украины в Бресте. Также там объявили о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Об этом сообщает "Белта".

Таким образом, в Беларуси останется лишь пять сотрудников украинской дипмиссии, остальные должны покинуть страну в ближайшее время.

Представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил:

Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских зарубежных учреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов.

Он также заявил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала" белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в городе Бресте.

Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом.

По его словам, белорусская сторона не принимала решения о закрытии своего посольства в Украине.

В Министерстве иностранных дел отреагировали на решение белорусского МИД о высылке из страны 12 украинских дипломатов и закрытие генконсульства.

Там назвали эти действия очередным ничем не спровоцированным недружественным шагом в отношении Украины.

Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил:

В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины.

Он пообещал, что Украина не оставит действия Беларуси без надлежащего ответа, о котором будет сообщено дополнительно.