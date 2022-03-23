Беларусь закрывает генконсульство Украины: реакция МИД [ Редактировать ]
В Министерстве иностранных дел Беларуси заявили о закрытии Генерального консульства Украины в Бресте. Также там объявили о сокращении количества украинских дипломатов на территории страны. Об этом сообщает "Белта".
Таким образом, в Беларуси останется лишь пять сотрудников украинской дипмиссии, остальные должны покинуть страну в ближайшее время.
Представитель МИД Беларуси Анатолий Глаз заявил:
Этот шаг направлен на прекращение недипломатической деятельности ряда сотрудников украинских зарубежных учреждений. Им предложено покинуть нашу страну в течение 72 часов.
Он также заявил, что "в связи с фактическим отсутствием персонала" белорусской стороной также принято решение о закрытии консульства Украины в городе Бресте.
Еще раз подчеркну, что украинцы были и будут оставаться для нас близким народом.
По его словам, белорусская сторона не принимала решения о закрытии своего посольства в Украине.
В Министерстве иностранных дел отреагировали на решение белорусского МИД о высылке из страны 12 украинских дипломатов и закрытие генконсульства.
Там назвали эти действия очередным ничем не спровоцированным недружественным шагом в отношении Украины.
Пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко заявил:
В продолжение вчерашней провокации в СМИ сегодня белорусская сторона объявила о сокращении состава посольства Украины в Минске и закрытии консульства Украины в Бресте. Двенадцати украинским дипломатам было приписано покинуть территорию Беларуси в течение 72 часов. Рассматриваем такие действия Беларуси как очередной ничем не спровоцированный недружественный шаг в отношении Украины.
Он пообещал, что Украина не оставит действия Беларуси без надлежащего ответа, о котором будет сообщено дополнительно.
После отъезда определенных украинских дипломатов посольство Украины в Минске будет функционировать в сокращенном составе во главе с послом Игорем Кизимом. Наши дипломаты будут иметь достаточно возможностей, чтобы продолжать оказывать консульскую помощь украинским гражданам в Беларуси.
по теме
Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко, сообщения о смерти которого появлялись несколько дней раньше и потом опровергались, все-таки погиб
Рішення про звернення на підтримку прохання Президента України Володимира Зеленського про закриття неба над Україною ухвалив щойно виконавчий комітет Черкаської міської ради
В утренней сводке Генштаба появилась информация о том, что на некоторых направлениях ВСУ осуществляют контрнаступление
Станом на четвер, 3 березня, Гештаб ВСУ публікує дані по ситуації в країні
В понеділок, 21 березня, президент України Володимир Зеленський записав відеозвернення