Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в ЕС [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ожидания от председательства Франции в Европейском союзе. Об этом он сказал в своем обращении главы государства.
Речь идет о восстановлении территориальной целостности нашей страны, а также ее вступлении в союз.
Мы ожидаем от Франции, от вашего лидерства, что будет восстановлена территориальная целостность Украины...что во время председательства Франции в ЕС будет принято давно созревшее историческое решение о полноправном членстве Украины в ЕС.
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