Ключевой страх Кремля – сокрушительные экономические санкции Запада. Пока там панически ищут противодействие разрушительному влиянию санкций на российскую экономику, угрожая европейским странам.

Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Политическая верхушка страны-изгнанника россия пытается найти асимметричные ответы, чтобы уменьшить негативные эффекты от введения санкций.



"Например, такие, как переход в расчетах на юань или использование некоторых азиатских банков для проведения объемных транзакций по выплате долгов или закупке товаров. Или отказ возвращать чужие самолеты с последующим переводом украденного имущества для использования на внутреннем рынке", - приводит примеры Подоляк.

По словам советника, рф официально открыла полноценный антиевропейский фронт – финансовый.

"Вслед за длительными ценовыми спекуляциями на энергорынке путин заявил о переводе всех расчетов за российский газ для европейских потребителей в рубли и полном отказе от продажи ресурсов за доллары/евро", - сообщил Подоляк.



РФ рассчитывает, что это спровоцирует некоторые операционные провалы в европейской энергосистеме и обеспечит пророссийское давление на общественное мнение на фоне агрессии против Украины. Однако не факт, что эти путинские идеи сработают в соответствии с его планами.

"Так или иначе, это второй шаг к эскалации. Первый – прямые угрозы авиаударами или ударами крылатыми ракетами по европейским логистическим центрам, обеспечивающим помощь Украине", - резюмировал Михаил Подоляк.