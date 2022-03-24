В Киеве задержали сторонника "русского мира" [ Редактировать ]
В Киеве задержали сторонника "русского мира". Он призывал через социальные сети к изменению границ территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.
В полицию Днепровского управления полиции Киева поступила информация о мужчине, который, вероятно, является сторонником "русского мира".
Правоохранители провели обыск в его квартире, в результате чего установили, что мужчина через социальные сети распространял материалы с призывами о насильственном изменении границ Украины, а также поддерживал и приветствовал преступные действия рф.
Кроме того, в ходе обыска квартиры полицейские обнаружили и изъяли три гранаты ВОГ-25П, корпус гранаты РГД-5 и запал к ручной гранаты УЗРГМ-2.
Владельцем боеприпасов и сторонником "русского мира" оказался 45-летний местный житель, уроженец россии, имеющий двойное гражданство.
Мужчину задержали и сообщили ему о подозрении в совершении преступления.
Правоохранители начали уголовные производства по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины – незаконное хранение и обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами и по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.
по теме
В Киеве с начала полномасштабного российского вторжения оккупанты повредили 87 жилых домов
Мэр Киева Виталий Кличко заявил об очередном обстреле столицы российскими оккупантами
Появились фото последствий нового обстрела Киева оккупантами. Их опубликовал зампредседателя КГГА Николай Поворозник
Российские оккупанты снова обстреляли Киев – повреждены здания в Святошинском и Шевченковском районах. Об этом сообщает КГГА
В Киевской области оккупанты уничтожили склад овощей и колбасный цех под Киевом. Уничтожены десятки тонн продукции