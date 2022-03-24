В Киеве в результате артобстрела загорелся частный двухэтажный дом в Оболонском районе столицы.



Как сообщает ГСЧС, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

К тушению пожара были привлечены три единицы техники и 15 человек личного состава.