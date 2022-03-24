Российские оккупанты в Мариуполе распространяют фейки [ Редактировать ]
Источник: GettyImages/Global Images Ukraine
российские оккупанты распространяют среди горожан недостоверную информацию о том, что захватчики якобы уже взяли под контроль Одессу, а Запорожье якобы больше не принимает беженцев из Мариуполя, поэтому им следует ехать на территорию рф.
Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.
"В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в селе Никольское отмечают, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол судьбы", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркивают, что все это сознательная дезинформация оккупантов.
"Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно оно не шло. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите, звоните своим близким", - отмечают в горсовете.
по теме
Самый богатый человек Украины Ринат Ахметов заявил, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российской оккупацией. Об этом бизнесмен заявил в комментарии американской газете "The Wall Street Journal"
Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ситуации с гуманитарными коридорами, и как российские оккупанты срывают эвакуацию мирных жителей
Во вторник, 22 марта, возле Мариуполя боевики "ДНР" захватили колонну автобусов, которые согласованным гуманитарным коридором должны были эвакуировать людей
Украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику
В ней просят передать, что мама умерла быстро и ее похоронили возле детского сада