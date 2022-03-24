российские оккупанты распространяют среди горожан недостоверную информацию о том, что захватчики якобы уже взяли под контроль Одессу, а Запорожье якобы больше не принимает беженцев из Мариуполя, поэтому им следует ехать на территорию рф.

Об этом сообщает пресс-служба Мариупольского горсовета.

"В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и нужно ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в селе Никольское отмечают, что единственная возможность эвакуации – автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол судьбы", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что все это сознательная дезинформация оккупантов.

"Сейчас идет эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того, эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно оно не шло. Украина своих не бросает. Просьба ко всем – распространяйте правду. Пишите, звоните своим близким", - отмечают в горсовете.