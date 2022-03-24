Байден призвал исключить россию из G20 [ Редактировать ]
Президент США Джо Байден выступил за исключение россии из стран "Большой двадцатки" (G20). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита стран НАТО в Брюсселе.
Журналисты спросили американского лидера, следует ли исключить россию из "Большой двадцатки".
Мой ответ - да. россия должна быть исключена из G20.
По его мнению, если другие члены "Двадцатки" не согласны c такой позицией, то на предстоящий саммит G20 стоит пригласить Украину, чтобы она могла наблюдать за ситуацией.
Однако решение зависит от самой группы G20.
"Группа двадцати" была создана в ответ на азиатский финансовый кризис конца 1990-х. В нее входят Аргентина, Австралия, Бразилия, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Мексика, россия, США, Турция, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония, Саудовская Аравия и Европейский союз.
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