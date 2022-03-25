Зеленский присвоил четырем городам звания героев (видео) [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении присвоил четырем городам звания героев. Это Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.
Сегодня я подписал несколько очень важных указов.
О присвоении звания Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро, к сожалению, посмертно.
Также о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных Сил.
О награждении государственными наградами 14 руководителей местных общин, местной власти.
О награждении государственными наградами 31 медицинского работника.
И о присвоении почетного знака отличия "Город - герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.
Напомним, что ранее Зеленский присвоил звание города-героя Харькову, Чернигову, Мариуполю, Херсону, Гостомелю и Волновахе.
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