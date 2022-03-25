Президент Украины Владимир Зеленский в своем ночном видеообращении присвоил четырем городам звания героев. Это Буча, Ирпень, Ахтырка и Николаев.

Сегодня я подписал несколько очень важных указов.

О присвоении звания Героя Украины семи военнослужащим Нацгвардии, из них пятеро, к сожалению, посмертно.

Также о награждении государственными наградами 240 военнослужащих Национальной гвардии Украины и 119 военнослужащих Вооруженных Сил.

О награждении государственными наградами 14 руководителей местных общин, местной власти.

О награждении государственными наградами 31 медицинского работника.

И о присвоении почетного знака отличия "Город - герой Украины" еще четырем городам: Буче, Ирпеню, Ахтырке, Николаеву.