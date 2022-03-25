путин одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Украиной - FT [ Редактировать ]
Президент россии владимир путин лично одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.
По данным издания, получив разрешение от президента россии, Роман Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником в офисе президента Украины, чтобы помочь организовать переговорный процесс.
Получив одобрение президента, миллиардер встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины, чтобы помочь организовать мирные переговоры.
Западные должностные лица, по данным газеты, ставят под сомнение участие Абрамовича в организации переговоров. А некоторые из них предполагают, что он преувеличивал свое участие в процессе, чтобы избежать санкций, отмечает издание.
В Кремле подтвердили, что Роман Абрамович принимал участие в переговорах россии и Украины на начальном этапе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Действительно, он в начальной стадии принимал участие", - ответил Песков на вопрос журналиста.
При этом официальный представитель Кремля исключил участие Абрамовича в переговорах на данном этапе. "Переговоры ведутся между двумя переговорными командами - российской и украинской".
23 марта американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден вывел из-под санкций миллиардера Абрамовича по личной просьбе украинского президента Владимира Зеленского.
Напомним, что российский миллиардер Олег Дерипаска выступил за скорейшее прекращение войны в Украине.
по теме
По данным украинской разведки, отдельные российские олигархи уже обсуждают возможность физического устранения президента россии владимира путина
Система мобильных платежей Apple Pay официально заблокировала возможность привязки российских банковских карт "Мир"
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что переход на расчеты за природный газ в рублях противоречит уже заключенным контрактам
В Пентагоне заявили, что за последние 7-10 дней министр обороны США Ллойд Остин и глава Генштаба Марк Милли не раз пытались выйти на связь с министром обороны россии сергеем шойгу и начальником Генштаба валерием герасимовым. Об этом пишет The Washington Post
Президент США Джо Байден выступил за исключение россии из стран "Большой двадцатки" (G20). Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита стран НАТО в Брюсселе