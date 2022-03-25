Президент россии владимир путин лично одобрил участие олигарха Романа Абрамовича в переговорах с Украиной. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

По данным издания, получив разрешение от президента россии, Роман Абрамович встретился с высокопоставленным чиновником в офисе президента Украины, чтобы помочь организовать переговорный процесс.

Получив одобрение президента, миллиардер встретился с высокопоставленным чиновником из Офиса президента Украины, чтобы помочь организовать мирные переговоры.

Западные должностные лица, по данным газеты, ставят под сомнение участие Абрамовича в организации переговоров. А некоторые из них предполагают, что он преувеличивал свое участие в процессе, чтобы избежать санкций, отмечает издание.

В Кремле подтвердили, что Роман Абрамович принимал участие в переговорах россии и Украины на начальном этапе. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Действительно, он в начальной стадии принимал участие", - ответил Песков на вопрос журналиста.

При этом официальный представитель Кремля исключил участие Абрамовича в переговорах на данном этапе. "Переговоры ведутся между двумя переговорными командами - российской и украинской".

23 марта американская газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Джо Байден вывел из-под санкций миллиардера Абрамовича по личной просьбе украинского президента Владимира Зеленского.

Напомним, что российский миллиардер Олег Дерипаска выступил за скорейшее прекращение войны в Украине.