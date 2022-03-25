Верховная Рада Украины в условиях военного времени должна проводить заседания, как минимум, каждую неделю. Об этом заявил народный депутат, лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.

"Я приветствую решение руководства парламента, которое прислушалось к нашим призывам и возобновило работу Верховной Рады. Уже были проведены два заседания. И дальше заседания должны проводиться минимум каждую неделю", – сказал Юрий Бойко.

Как подчеркнул политик, основной задачей парламента сегодня является принятие законов, которые необходимы для перехода украинской экономики на военные рельсы и организация помощи людям, пострадавшим в результате войны.

"Также остается нерешенным вопрос обеспечения работы коммунальной сферы. Еще раз обращаюсь к руководству страны. Необходимо рассмотреть вопрос списания долгов с населения за коммунальные услуги и обеспечить финансовую поддержку коммунальных предприятий за счет спецфонда госбюджета", – отметил Юрий Бойко.

Для ОПЗЖ с первых дней войны главным приоритетом является всесторонняя поддержка и помощь людям, оказавшимся в эпицентре боевых действий, беженцам, всем нуждающимся. Представители партии также участвуют в силах территориальной обороны. На местах прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить работу органов власти для защиты территориальной целостности государства и поддержания жизнедеятельности громад.