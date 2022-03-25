"Парламент должен работать, чтобы укреплять страну и помогать людям" - Бойко [ Редактировать ]
Верховная Рада Украины в условиях военного времени должна проводить заседания, как минимум, каждую неделю. Об этом заявил народный депутат, лидер фракции ОПЗЖ Юрий Бойко.
"Я приветствую решение руководства парламента, которое прислушалось к нашим призывам и возобновило работу Верховной Рады. Уже были проведены два заседания. И дальше заседания должны проводиться минимум каждую неделю", – сказал Юрий Бойко.
Как подчеркнул политик, основной задачей парламента сегодня является принятие законов, которые необходимы для перехода украинской экономики на военные рельсы и организация помощи людям, пострадавшим в результате войны.
"Также остается нерешенным вопрос обеспечения работы коммунальной сферы. Еще раз обращаюсь к руководству страны. Необходимо рассмотреть вопрос списания долгов с населения за коммунальные услуги и обеспечить финансовую поддержку коммунальных предприятий за счет спецфонда госбюджета", – отметил Юрий Бойко.
Для ОПЗЖ с первых дней войны главным приоритетом является всесторонняя поддержка и помощь людям, оказавшимся в эпицентре боевых действий, беженцам, всем нуждающимся. Представители партии также участвуют в силах территориальной обороны. На местах прилагают максимальные усилия, чтобы обеспечить работу органов власти для защиты территориальной целостности государства и поддержания жизнедеятельности громад.
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