Оккупанты атаковали Детский реабилитационный центр в Мариуполе [ Редактировать ]
Фото: стоп-кадр из видео
В пятницу, 25 марта, оккупанты атаковали Детский реабилитационный центр в Мариуполе. Об этом сообщили в горсовете.
Это было современное медучреждение, которое после реконструкции открыли всего год назад - осенью 2021 года.
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