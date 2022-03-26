В россии назвали 4 условия для нажатия "ядерной кнопки" [ Редактировать ]
Заместитель секретаря Совета Безопасности рф дмитрий медведев заявил о том, что есть четыре случая, при которых россия может применить ядерное оружие.
1. Первый случай, по словам медведева, если по россии будет нанесен удар с применением средств ядерного поражения.
2. Также рф может применить ядерное оружие, если против нее или ее союзников будет использована другое ядерное оружие.
3. Если кто-то будет посягать на критическую инфраструктуру рф, и из-за действий других государств будут парализованы российские силы ядерного сдерживания.
4. Еще один случай – если против рф или ее союзников будет совершен акт агрессии, из-за которого под угрозой окажется само существование страны.
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