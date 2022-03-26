Заместитель секретаря Совета Безопасности рф дмитрий медведев заявил о том, что есть четыре случая, при которых россия может применить ядерное оружие.

1. Первый случай, по словам медведева, если по россии будет нанесен удар с применением средств ядерного поражения.

2. Также рф может применить ядерное оружие, если против нее или ее союзников будет использована другое ядерное оружие.

3. Если кто-то будет посягать на критическую инфраструктуру рф, и из-за действий других государств будут парализованы российские силы ядерного сдерживания.

4. Еще один случай – если против рф или ее союзников будет совершен акт агрессии, из-за которого под угрозой окажется само существование страны.