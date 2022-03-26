США будут с Украиной до победы над российскими оккупантами. Так прокомментировал итоги переговоров в Варшаве с президентом США Джо Байденом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Это война тирании против свободного мира. Президент Байден сказал: происходящее в Украине изменит историю 21-го века. Совместными усилиями достигнем того, чтобы это изменение было в нашу с вами пользу - в пользу Украины, в пользу свободного мира. Второе, озвученное президентом Байденом: Соединенные Штаты непреклонно будут с Украиной во всем, абсолютно во всем, к нашей победе! Ничто не заставит Соединенные Штаты отвлечься от Украины или ослабить поддержку Украины. Напротив, эта поддержка будет только расти.

По словам главы украинского МИДа, стороны проговорили конкретные вещи, которые будут делать США и Украина, чтобы добиться победы. Обсудили дальнейшее сотрудничество в вопросах санкций против России. Кулеба заявил, что "санкционный котел над РФ будет сужаться".

Сегодня мы искали не только тактические решения, но и системные стратегические решения, как еще сильнее укрепить фронт сдерживания россии... Мы знаем, что некоторые страны не верили в нас, но большая победа Украины обязательно будет.

В свою очередь, госсекретарь США Энтони Блинкен так прокомментировал итоги переговоров: