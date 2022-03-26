Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що окупантам не допоможе нічого. Про це

йдеться в новому відеозверненні президента.



Український лідер своє чергове звернення розпочав з коментарів щодо ситуації у місті Славутич.



Президент зазначив, що загарбникам не вдасться підкорити вільний Славутич.



"Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоїх протестах. Ми всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити" - додав Зеленський.



Він зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.



"Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території", – сказав президент.



"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом", - заявив Зеленський.