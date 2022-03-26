Окупантам не допоможе нічого: Зеленський звернувся до українців (відео) [ Редактировать ]
Президент Володимир Зеленський звернувся до українців та заявив, що окупантам не допоможе нічого. Про це
йдеться в новому відеозверненні президента.
Український лідер своє чергове звернення розпочав з коментарів щодо ситуації у місті Славутич.
Президент зазначив, що загарбникам не вдасться підкорити вільний Славутич.
"Сьогодні ми були разом з тобою, на твоїх вулицях, у твоїх протестах. Ми всі разом говорили окупантам одне: йдіть додому, поки ще можете ходити" - додав Зеленський.
Він зазначив, що Україна єдина у прагненні жити вільно, незалежно й заради власних мрій, а не чужих хворих фантазій.
"Кожен день боротьби за українську землю доводить, що країна є сповненою життям державою, яка має історичне коріння та моральну основу на всій своїй території", – сказав президент.
"Окупантам не допоможе нічого, що вони роблять. Відключення нашого телебачення й підключення камлання московських телеведучих, листівки з пропагандою, роздача рублів. Рублів, які й у росії скоро прийматимуть на вагу, а не за номіналом", - заявив Зеленський.
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