Оккупанты за сутки обстреляли Харьковскую область почти 60 раз [ Редактировать ]
За минувшие сутки, 27 марта, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов, в частности в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи. Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.
Также, по его словам, зафиксировано около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня, в том числе типа "Смерч". Это Запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.
Вооруженные Силы Украины на Харьковщине по некоторым направлениям перешли в контрнаступление. Малая Рогань полностью находится под контролем наших войск и "зачищена" от оккупантов. Так же и Ольховка. Освобождена от врага Гусаровка, что возле Балаклеи. Ожесточенные бои с оккупантами продолжаются в Изюме.
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