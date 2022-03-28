За минувшие сутки, 27 марта, российские оккупационные войска нанесли около 59 артиллерийских и минометных обстрелов, в частности в районах Салтовки, Алексеевки, Пятихаток, Чугуев, Дергачи. Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

Также, по его словам, зафиксировано около 180 обстрелов противником из реактивных систем залпового огня, в том числе типа "Смерч". Это Запрещенные соответствующими международными договорами кассетные боеприпасы.