В Киеве налаженная оборона. Ракетные удары удачно сбивает ПВО, а Вооруженные Силы Украины оттесняют врага от столицы Украины. Об этом рассказал командир батальона теробороны Киева Петр Кузык в эфире "24 канала".

По его словам, город не прекращает обустраивать оборонительные позиции со многими "сюрпризами" для врага.

27 марта, украинские защитники в направлении Ирпеня серьезно оттеснили врага от Киева. По словам Кузика, можно сказать, что сейчас происходит закрепление.

Почистили там, в том направлении, изрядно.

Он пояснил, что в направлении левого берега украинские военные тоже работают – чистят села, уничтожая врага.