В направлении Ирпеня ВСУ оттеснили врага от Киева (видео) [ Редактировать ]
В Киеве налаженная оборона. Ракетные удары удачно сбивает ПВО, а Вооруженные Силы Украины оттесняют врага от столицы Украины. Об этом рассказал командир батальона теробороны Киева Петр Кузык в эфире "24 канала".
По его словам, город не прекращает обустраивать оборонительные позиции со многими "сюрпризами" для врага.
27 марта, украинские защитники в направлении Ирпеня серьезно оттеснили врага от Киева. По словам Кузика, можно сказать, что сейчас происходит закрепление.
Почистили там, в том направлении, изрядно.
Он пояснил, что в направлении левого берега украинские военные тоже работают – чистят села, уничтожая врага.
Сейчас пытаемся перерезать пути снабжения. Если это удастся – будет идеальная ситуация.
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