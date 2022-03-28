Россия вывела корабли в закрытый район для возможного ракетного удара - ВСУ [ Редактировать ]
Российская Федерация вывела часть кораблей черноморского флота в закрытый район. Есть угроза ракетного удара по территории Украины.
Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба ВСУ.
"Корабельный состав черноморского флота РФ выполняет задачи в определенных районах Черноморской и Азовской операционных зон. Отдельные корабли вышли в закрытый район, вероятно, с целью нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины", - пишет пресс-служба.
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