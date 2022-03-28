Збройні Сили України відігнали окупантів від столиці та продовжують знищувати ворога, очищуючи українську землю.Про це заявив командир батальйону територіальної оборони м. Києва Петро Кузик "24 каналу".



"Вчора (26 березня – ред.) у напрямку Ірпінь ЗСУ досить серйозно "віджали" ворога від Києва. Наразі йде закріплення. Почистили добряче в тому напрямку. У напрямку лівого берега ЗСУ теж працюють: чистять села, чистять їх укріпрайони, по суті, знищують ворога. Зараз намагаються перерізати шляхи постачання, якщо це вдасться – складеться просто ідеальна ситуація і ворога потрібно буде просто добити недобитків, які зосередилися біля Києва", – сказав він.

За словами Кузика, на північному заході від столиці, з боку Нових Петрівців уздовж Київського водосховища, нацисти продовжують маневри, обираючи місце, звідки можна буде загрожувати Києву.

"Їхня кількість велика, проте недостатня, щоб штурмувати Київ або завдавати якоїсь шкоди Києву. Ми чекаємо, коли вони об'єднаються в більшу кількість. Артилерія наша все бачить. Все під контролем. Ми цих недоумків чекаємо, коли вони розгорнуться в достатній кількості, щоб "працювати" по них. Зараз ці відносно невеликі групи поступово знищуються підрозділами, які спеціалізуються на дрібних групах", - додав він.