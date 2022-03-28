Суверенний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala призупиняє інвестиції в росію. Про це заявив генеральний директор фонду Халдун аль-Мубарак, передає Reuters.

Те, що відбувається між росією та Україною, має катастрофічні наслідки і щодо людських життів, і з точки зору впливу, який це чинить на економіку у всьому світі. У цих умовах ми змушені поставити на паузу інвестиції в цей ринок, в росію.

Сумарний обсяг активів під управлінням Mubadala оцінюється у $243 млрд. Інвестиції в росію, за словами Аль-Мубарака, займають майже 1% в портфелі фонду. У Mubadala тісні зв'язки з Російським фондом прямих інвестицій.

Це перший суверенний фонд з ОАЕ та Саудівської Аравії, який оголосив про зупинення інвестицій до країни-агресора.