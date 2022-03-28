Суверенний фонд ОАЕ зупиняє інвестиції в росію [ Редактировать ]
Суверенний фонд Об'єднаних Арабських Еміратів Mubadala призупиняє інвестиції в росію. Про це заявив генеральний директор фонду Халдун аль-Мубарак, передає Reuters.
Те, що відбувається між росією та Україною, має катастрофічні наслідки і щодо людських життів, і з точки зору впливу, який це чинить на економіку у всьому світі. У цих умовах ми змушені поставити на паузу інвестиції в цей ринок, в росію.
Сумарний обсяг активів під управлінням Mubadala оцінюється у $243 млрд. Інвестиції в росію, за словами Аль-Мубарака, займають майже 1% в портфелі фонду. У Mubadala тісні зв'язки з Російським фондом прямих інвестицій.
Це перший суверенний фонд з ОАЕ та Саудівської Аравії, який оголосив про зупинення інвестицій до країни-агресора.
по теме
Канцлер ФРГ Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги заявили, что переход на расчеты за природный газ в рублях противоречит уже заключенным контрактам
Американская компания Western Union решила приостановить свои операции в России и Беларуси. Решение принято из-за российского вторжения в Украину
Курсы валют обновили исторические максимумы на Московской бирже. Доллар поднялся выше 121 рубля, евро — выше 132 рублей
Центробанк ограничил выдачу наличной валюты со счетов россиян. Можно будет снять 10 тысяч долларов, остальное — только рублями
После начала вторжения в Украину об ограничении или прекращении работы с Россией заявили 250 зарубежных компаний. Об этом свидетельствуют подсчеты Джеффри Зонненфельда, основателя Института руководителей высшего звена Йельского университет