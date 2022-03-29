"Ключове питання - міжнародні гарантії безпеки": Подоляк розповів про хід переговорів [ Редактировать ]
Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк дав брифінг, де розповів про проміжні підсумки нового раунду переговорів між Україною та Росією про припинення вогню.
Зараз йде ескалація. З обох боків йдуть заклики про знищення обох народів. Є відео із порушенням Женевських конвенцій.
Ключове питання - договір про міжнародні гарантії безпеки для України, саме з ним ми зможемо закінчити війну. Друге питання - припинення вогню, щоб вирішити всі гуманітарні проблеми.
Нагадаємо, що Росія більше не вимагає "денацифікації" та "демілітаризації" України.
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