На Київщині через ворожий обстріл виникла пожежа [ Редагувати ]
Фото: ДСНС
На Київщині 29 березня о 16:05 у Броварському районі внаслідок влучання ворожого снаряду виникла пожежа складської будівлі.
"О 18:00 пожежу локалізовано на площі 20 тис. м кв", - повідомили у ДСНС.
До гасіння залучено 25 осіб та 7 одиниць техніки.
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