У Дніпрі двома ракетними ударами знищена нафтобаза [ Редагувати ]
Окупанти завдали два ракетні удари по Дніпру. Ціллю загарбників стала нафтобаза. Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук.
Вже ввечері ворог наніс удар з повітря в обласному центрі. Дві ракети влучили в нафтобазу, повну топлива. Об‘єкт знищено. Уламками іншої ракети пошкоджено ще два бензовози. Постраждалих або загиблих немає. Пробачення окупанти не дочекаються ніколи.
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