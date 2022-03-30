По Дніпру завдали ракетного удару - Філатов [ Редагувати ]
Мер Дніпра Борис Філатов підтвердив ракетний удар по місту. Раніше про потужний вибух повідомляли у соцмережах жителі.
Філатов попросив людей не оприлюднювати знімки з місця події.
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