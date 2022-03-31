Верховна рада Україна ухвалила законопроект №7137-д, який передбачає, що фізичні особи-підприємці та юрособи з оборотом до 10 млрд грн можуть сплачувати єдиний податок з обороту в обсязі 2% за правилами, встановленими для 3-ї групи платників єдиного податку, тобто зі звільненням від податку на прибуток, ПДВ та інших платежів.

Процес прийняття заявок про перехід на спрощену систему оподаткування за ставкою 2% триватиме після 1 квітня.

За даними голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, підприємці вже подали майже 150 тис. заявок у податкову на перехід на сплату 2% єдиного податку.

Нагадаємо, що Київрада затвердила пільги для столичного бізнесу.