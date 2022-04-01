В Одеській області заборонили заїжджати та заходити на території лісів [ Редагувати ]
В Одеській області влада заборонила заходити та заїжджати на території лісів. Зокрема, все через велику кількість пожеж в екосистемах.
Про це повідомляє Одеська ОВА.
Повідомляється, що відповідне розпорядження підписав глава Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко.
Зазначається, все для того, щоб запобігти загрозі виникнення пожеж в природних екосистемах, а також для швидкого й ефективного реагування на такі інциденти.
В Одеській ОВА повідомили, що наразі в'їзд у ліси дозволено транспорту:
- Збройних Сил України;
- Державної прикордонної служби;
- Державної спеціальної служби транспорту;
- Державної служби спеціального зв'язку та інформації;
- Нацгвардії;
- Служби зовнішньої розвідки;
- Управління державної охорони;
- Міністерства внутрішніх справ;
- Державної лісової охорони України.
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