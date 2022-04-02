Після стрімкого відступу росіян з київського та чернігівських напрямків, а також зважаючи на всі передислокації та концентрації військ загарбників, абсолютно зрозуміло, що рф зробила пріоритетом іншу тактику – відійти на схід і південь, втримати під контролем об’ємні захоплені території (не тільки в Донецькій та Луганській областях) та потужно там закріпитись.

Таку думку висловив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

За його словами, росія піде з усіх територій, крім півдня та сходу, спробує там наглухо окопатися, поставити ППО, різко знизити втрати й диктувати умови.

Тому Михайло Подоляк вкотре наголосив, що Україні потрібна важка зброя.

"Нашим партнерам треба, нарешті, зрозуміти, що бажаної для них “афганізації” й тривалого, виснажливого для Росії конфлікту, не буде. рф піде з усіх українських територій, крім півдня та сходу. Спробує там наглухо окопатися, поставити ППО й тим самим різко знизити втрати своєї техніки та особового складу. Це своєю чергою не дасть можливість організувати дієву (по задуму наших партнерів) партизанську мережу на роки вперед та дозволить суттєво знизити тиск на суспільну думку у рф емоційною інформацією про масові смерті військовослужбовців", – пояснив Подоляк.

Він додав, що під терміном афганізація варто розуміти потужний партизанський опір по всій країні, який завдає агресору великих втрат протягом багатьох місяців чи навіть років і тим самим суттєво послаблює міць армії окупанта.

Саме такі дії мали місце при спробі Радянського союзу контролювати Афганістан – афганські партизани роками нищили та послаблювали радянських окупантів. Як наслідок – послабили рф в цілому.

За словами Подоляка, деякі наші партнери вважали, що щось подібне може мати місце в Україні. Однак росіяни вважають інакше. Вони хочуть закріпитись на сході та півдні та диктувати жорсткі умови.