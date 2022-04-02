Кабінет Міністрів України схвалив виплату "бойових" 100 000 гривень.Про це повідомляє Міністерство оборони.

Їх виплачуватимуть пораненим у ході бойових дій та тим, хто потрапив у полон.

Таким чином, до 100 000 гривень збільшуються виплати військовослужбовцям, особам рядового та начальницького складу, поліцейським та їхнім сім'ям під час дії військового стану, які:

були поранені, перебувають на стаціонарному лікуванні або перебувають у відпустці для лікування після тяжкого поранення за висновком військово-лікарської комісії;

особам, які захоплені в полон або стали заручниками, інтерновані до нейтральних країн або безвісти зникли;

особам, які загинули або померли внаслідок отриманих травм або поранень

Крім цього, документ дозволить урегулювати порядок грошового розподілу одноразової допомоги у разі загибелі, а також визначення повного кола тих, хто має право на одноразову грошову допомогу.