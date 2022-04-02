"До вересня світ зануриться у глобальну продовольчу кризу": мільярдер Деріпаска закликав негайно припинити війну [ Редагувати ]
Російський мільярдер Олег Дерипаска прогнозує, що до вересня світ зануриться у глобальну продовольчу кризу. І закликав негайно припинити війну в Україні. Відповідний допис він зробив у своєму Telergram-каналі.
На превеликий жаль, ми досі далекі від закінчення цього конфлікту, і, судячи з темпу цих дивних переговорів, мир, на жаль, не настане найближчими місяцями.
І якщо ще тиждень тому тристоронньої угоди могло бути достатньо (Україна-Росія-США), то тепер, схоже, не можна буде уникнути участі Китаю. А чотиристоронні переговори - це вже інша пісня, а значить, люди страждатимуть ще місяці...
А до вересня світ зануриться у глобальну продовольчу кризу, і уряди всіх країн турбуватимуть їхні власні вибори та вже здійснено інші нові проблеми.
А це безумство, як мені здається, потрібно закінчувати вже зараз!!
Нагадаємо, що український бізнесмен Ахметов назвав Росію агресором, а Путіна - військовим злочинцем.
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